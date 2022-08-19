20 Августа 2022
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Экономика В России
документы, ипотека, бумаги, дело, бюрократия (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Банки планируют давать отсрочку на первый взнос по ипотеке, - РБК

Некоторые крупные российские банки начали давать клиентам отсрочку на первый взнос по ипотеке, сообщает РБК.

По данным издания, "Альфа-Банк" с девелопером "Инград" в июне начал одобрять ипотеку на новостройки с опцией перечисления первого взноса в рассрочку до года. Кроме того, Московский кредитный банк дает жилищный заем на новостройки с отсрочкой по взносу на три месяца. "Дом.РФ" прорабатывает возможность запуска программы, в рамках которой первоначальный взнос можно оформить в рассрочку.

Предложение рассчитано на клиентов, способных купить новое жилье, но только после продажи имеющегося.

Ранее сообщалось, что количество выданных по итогам года жилищных кредитов сократится на треть до 1,2–1,25 млн, что ниже показателей 2019 года, когда выдачи достигли только 1,3 млн.

Нестабильная геополитическая ситуация и резкое увеличение ключевой ставки до 20% в конце февраля привели к тому, что в апреле выдачи и количество кредитов упали на 70% в месячном выражении, а в мае – еще на 13,5% до 140,9 млрд руб. Два месяца подряд размер выданных кредитов и их количество находились на уровнях кризисного 2015 года.

Теги: банки, отсрочка, ипотека



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