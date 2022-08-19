20 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
пистолет оружие (2013) | Фото:

Разбойника-неудачника из Первоуральска отправили в психбольницу

Суд отправил жителя Первоуральска в психиатрическую больницу за серию разбоев. Ни в одном случае довести задуманное до конца преступнику не удалось.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, первый налет мужчина, прибывший на Урал из другого государства, попробовал совершить 24 февраля этого года. Надев перчатки, медицинскую маску и куртку с капюшоном, он явился в кредитное учреждение на улице Ватутина с игрушечным пистолетом в одной руке и пакетом с молотком в другой. Подойдя к бронированному стеклу кассы, разбойник направил на кассира игрушечный "ствол" и потребовал денег. После отказа сотрудника мужчина ретировался.

21 марта мигрант вновь "вооружился" игрушечным пистолетом и молотком и пришел в другое кредитное учреждение. Ситуация повторилась, но кассир никак не отреагировал на требования злоумышленника, и тому пришлось скрыться с пустыми руками. В дальнейшем он был задержан.

По заключению комиссии экспертов, налетчик страдает хроническим психическим расстройством и не осознавал характер и опасность своих действий. Первоуральский городской суд назначил ему принудительную меру медицинского характера. Разбойника-неудачника будут лечить в организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа.

Теги: разбойник, Первоуральск, психбольница, суд



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