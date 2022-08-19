20 Августа 2022
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Спорт Новосибирская область
Ледовый дворец в Новосибирске (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На основной арене строящегося в Новосибирске ледового дворца спорта завершается нанесение акустического напыления

На стройплощадке нового ЛДС в Новосибирске завершены работы по нанесению акустического напыления основной арены – это один из этапов внутренней отделки помещений. Работы идут четко в соответствии с графиком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Акустическое напыление – это звукопоглощающее покрытие, которое наносится непосредственно на поверхность (потолки, стены, балки, вентиляционная система и т.д.). Для проведения массовых мероприятий это необходимый элемент внутренней отделки.

Также на стройплощадку нового ледового дворца поэтапно поступают кресла для основной арены. 780 кресел уже смонтировано, сегодня поступили еще порядка 500, которые оперативно устанавливаются специалистами. Всего строителям предстоит установить 10,5 тысяч кресел.

ледовый дворец, трибуна, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Сегодня работы на стройплощадке ЛДС ведутся по двум основным направлениям: внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Строители практически завершили обустройство наружных инженерных сетей и ливневой канализации, продолжают покраску стен, нанесение декоративной штукатурки, укладку плитки на пол и лестничные марши. Масштабные работы ведутся по укладке брусчатки на пешеходных дорожках и асфальтового покрытия на прилегающей к дворцу территории. Реализация проекта находится на контроле региональных властей.

Строительство Многофункциональной ледовой арены идёт в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

Теги: спорт, ледовый дворец, акустическое напыление, новосибирск



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