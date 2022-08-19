20 Августа 2022
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Политика За рубежом
Джо Байден (2022) | Фото: Leah Millis/Reuters

The Nation: "Дряхлеющий" президент Байден олицетворяет упадок США

"Дряхлеющий" американский президент Джо Байден олицетворяет упадок США, заявил обозреватель Том Энгельгарт в статье для журнала The Nation.

"Честно говоря, разве по-своему это не идеально? Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днем дряхлеющий президент?", — пишет автор.

По мнению обозревателя, пока Америка "трещит по швам", представители администрации Байдена "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну", закончившуюся 30 лет назад. По его словам, Вашингтон повторяет свое же прошлое, только в гораздо худшем виде, пишет Regnum.

Отметим, Байден является старейшим главой государства в истории США. Ранее СМИ сообщали, что американский президент готовится выдвинуть свою кандидатуру на второй срок вскоре после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, когда ему исполнится 80 лет.

Среди американцев рейтинг одобрения Байдена едва превышает 30%. Недавно несколько демократов в Конгрессе демонстративно отказались поддержать его переизбрание.

Теги: байден, сша, президент сша, упадок



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