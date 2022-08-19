20 Августа 2022
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Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

В Дагестане произошла стрельба, ранен депутат

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в дагестанском селе Алмак Казбековского района. Среди раненых – заместитель имама мечети и сельский депутат.

"В результате стрельбы в селе Алмак четыре человека ранены. Среди раненых – один сельский депутат, заместитель имама села, житель села и бывший подполковник полиции. Бывший сотрудник полиции сейчас находится в реанимации, за его жизнь борются врачи", - сообщил ТАСС глава села Мухудин Салаев.

По его словам, бывшего сотрудника полиции в ближайшее время санавиацией планируют доставить в Махачкалу.

"Причина стрельбы – сельская, скажем так, оппозиция, которая мешает работе администрации", - сказал Салаев.

Теги: Алмак, стрельба, депутат



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