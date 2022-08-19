СМИ: Госдеп опасается, что Конгресс присвоит России статус "страны-спонсора терроризма"

Госдеп США опасается последствий, которые может создать объявление Конгрессом России "страной-спонсором терроризма". Открыто чиновники внешнеполитического ведомства об этом не говорят, но неофициально направляют в офисы Конгресса соответствующие сигналы, пишет NatSec Daily.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену, что если Госдеп не объявит Россию "страной-спонсором терроризма", то это сделают в парламенте. И потом сенаторы единогласно приняли резолюцию (не имеющую, правда, юридической силы), призывающую Блинкена не упорствовать. Затем был представлен законопроект, который предусматривает принятие решения в обход Госдепа.

В Госдепе не комментируют активную деятельность парламента, но настаивают на том, что окончательное решение может быть только за Блинкеном, а принятие законопроекта может создать серьезную законодательную проблему. К тому же, как пишет Politico, дипломаты пытаются убедить конгрессменов, что уже введенные в отношении санкции и так почти соответствуют тому, что предписывает законопроект.

В Госдепе опасаются, что включение России в список "государств-спонсоров терроризма" поставит под угрозу хрупкую "зерновую сделку", по которой украинское зерно сейчас вывозится Черным морем. На достижение согласия по этой сделке ушли месяцы, и Вашингтон опасается, что Россия перестанет выполнять условия соглашения, если США пойдут на эскалацию конфликта.

В американском списке "стран-спонсоров терроризма" сейчас числятся Куба, Иран, Сирия и Северная Корея.