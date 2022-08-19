СМИ: Госдеп опасается, что Конгресс присвоит России статус "страны-спонсора терроризма"

20 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Нэнси Пелоси (2022) | Фото: Elizabeth Frantz/Reuters

СМИ: Госдеп опасается, что Конгресс присвоит России статус "страны-спонсора терроризма"

Госдеп США опасается последствий, которые может создать объявление Конгрессом России "страной-спонсором терроризма". Открыто чиновники внешнеполитического ведомства об этом не говорят, но неофициально направляют в офисы Конгресса соответствующие сигналы, пишет NatSec Daily.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену, что если Госдеп не объявит Россию "страной-спонсором терроризма", то это сделают в парламенте. И потом сенаторы единогласно приняли резолюцию (не имеющую, правда, юридической силы), призывающую Блинкена не упорствовать. Затем был представлен законопроект, который предусматривает принятие решения в обход Госдепа.  

В Госдепе не комментируют активную деятельность парламента, но настаивают на том, что окончательное решение может быть только за Блинкеном, а принятие законопроекта может создать серьезную законодательную проблему. К тому же, как пишет Politico, дипломаты пытаются убедить конгрессменов, что уже введенные в отношении санкции и так почти соответствуют тому, что предписывает законопроект.

В Госдепе опасаются, что включение России в список "государств-спонсоров терроризма" поставит под угрозу хрупкую "зерновую сделку", по которой украинское зерно сейчас вывозится Черным морем. На достижение согласия по этой сделке ушли месяцы, и Вашингтон опасается, что Россия перестанет выполнять условия соглашения, если США пойдут на эскалацию конфликта.

В американском списке "стран-спонсоров терроризма" сейчас числятся Куба, Иран, Сирия и Северная Корея.

Теги: госдеп, конгресс, энтони блинкен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети