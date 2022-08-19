20 Августа 2022
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Экономика За рубежом
(2004) | Фото: admhmao.ru

Афганистан в обмен на нефтепродукты может предложить России изюм

Кабул в обмен на поставки нефтепродуктов из России мог бы предложить Москве добываемые в стране полезные ископаемые, а также поставки изюма и лекарственных трав. Об этом заявил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

По его словам, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию, страна может поставить сотни тонн такой продукции.

Министр также отметил, что на лекарственные травы цены сейчас очень высокие, а Россия нуждается в таком сырье для медицины.

"Мы можем поставлять сырье на российские фабрики, как это мы уже делаем сейчас с Китаем", - подчеркнул Азизи в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее Азизи заявил, что в ходе переговоров в Москве делегация талибов* предложила России продать афганской стороне около 1 млн баррелей нефти.

Министр отметил, что "Талибан" рассматривает вариант бартерной торговли, при условии, что у России "будет потребность в какой-нибудь афганской продукции".

Добавим, что ранее Россия не смогла договориться о продаже Индонезии истребителей Су-35 за 1,1 млрд долларов, при этом половина суммы оплачивалась бы по бартеру пальмовым маслом. Переговоры длились девять лет.

*"Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России

Теги: афганистан, нефть, россия



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