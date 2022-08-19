20 Августа 2022
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Строительство пермского зоопарка (2019) | Фото: Правительство Пермского края

В Перми при строительстве зоопарка "импортозаместили" большую часть оборудования

При корректировке проекта нового комплекса Пермского зоопарка большая часть иностранного оборудования заменена на отечественные аналоги, сообщает "Ъ" со ссылкой на главного инженера подрядной организации "Энергокомплекс" Алексея Ещенко.

По его словам, это решение позволило избежать существенного удорожания стройматериалов и оборудования, вызванного спецоперацией РФ на Украине и последовавшими санкциями в отношении России. В начале весны повышение цен на стройматериалы составило 100%, сейчас цены практически вернулись к прежним уровням. По словам Ещенко, рост цен не превышает 20%. Актуальную стоимость комплекса он не назвал, так как "проект находится в экспертизе".

Строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорный началось в 2017 году. Изначально сдать объект в эксплуатацию намечалось в 2019 году, сейчас комплекс планируется сдать весной 2023 года. Начало переезда животных в новый комплекс из действующего зоопарка запланировано на осень 2022 года.

В июне этого года депутаты заксобрания Пермского края поддержали поправки в региональный бюджет, увеличивающие стоимость строительства нового комплекса зоопарка на 600 млн руб. Это удорожание объяснялось изменением требований по содержанию животных и ростом стоимости строительных материалов. Согласно адресной инвестпрограмме Прикамья, стоимость строительства первой очереди нового комплекса оценивалась в 3 млрд руб., вторая очередь — в 1,3 млрд руб., художественное оформление — в 1,5 млрд руб.

Теги: пермский зоопарк, строительство, оборудование, импортозамещение



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