В Челябинской области выросли цены на соль и хлеб

В Челябинской области за две недели выросли цены на соль, подсолнечное масло и хлеб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, соль подорожала на 1,72 % (0,27 руб.), хлеб – на 1,03 % (0,45 руб.), масло подсолнечное – на 0,52% (0,63 руб.).

В перечень мониторинга социально значимых продуктов включены 14 позиций. Из них 10 позиций показали снижение цен за две недели. Так, стоимость белокочанной капусты снизилась на 26,12% (7,75 руб.), картофеля на 26,62 % (13,65 руб.) и свинины на 1,45 % (4,47 руб.).