20 Августа 2022
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Происшествия Омская область
Авария в Нижнеомском районе Омской области, где погибли четыре человека (2022) | Фото: УМВД по Омской области

В Омской области в ДТП с трактором погибли четыре человека

В Нижнеомском районе Омской области произошла смертельная авария, сообщает региональное УМВД.

О столкновении машины и трактора стало известно в 21.50 18 августа. В районе 145 км трассы Омск – Муромцево – Седельниково "Лада ларгус" столкнулась с ехавшим впереди трактором МТЗ-80.

Погибли четыре пассажира "Лады" (37-летняя женщина, 22-летний парень – на месте, 10-летняя и годовалая девочки – в больнице). Водитель и ещё два пассажира (10-летняя девочка и восьмилетний мальчик) госпитализированы.

Авария в Нижнеомском районе Омской области, где погибли четыре человека(2022)|Фото: УМВД по Омской области

Авария в Нижнеомском районе Омской области, где погибли четыре человека(2022)|Фото: УМВД по Омской области

Авария в Нижнеомском районе Омской области, где погибли четыре человека(2022)|Фото: УМВД по Омской области

Теги: Лада Ларгус, трактор, МТЗ-80



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