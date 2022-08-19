В Омской области в ДТП с трактором погибли четыре человека

В Нижнеомском районе Омской области произошла смертельная авария, сообщает региональное УМВД.

О столкновении машины и трактора стало известно в 21.50 18 августа. В районе 145 км трассы Омск – Муромцево – Седельниково "Лада ларгус" столкнулась с ехавшим впереди трактором МТЗ-80.

Погибли четыре пассажира "Лады" (37-летняя женщина, 22-летний парень – на месте, 10-летняя и годовалая девочки – в больнице). Водитель и ещё два пассажира (10-летняя девочка и восьмилетний мальчик) госпитализированы.