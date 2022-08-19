Роспотребнадзор забраковал часть рыбной продукции в Свердловской области

За первое полугодие 2022 года специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области было проверено 5,8 тонн рыбной продукции в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, забраковано 0,2 тонны (3,4%). При этом структура забраковок не изменилась: по-прежнему рыбная продукция бракуется в основном по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, нарушения правил маркировки, а также по критериям фальсификации (массовая доля глазури).

В этом году свердловскими санврачами было исследовано 867 проб рыбной продукции, 43 пробы оказались неудовлетворительными (5%). По микробиологическим показателям исследовано 752 пробы (37 неудовлетворительные, 4,9%); по физико-химическим – 173 пробы (шесть неудовлетворительные, 3,5%); по санитарно-химическим показателям – 226 проб (шесть неудовлетворительные, 2,7%).

Как добавили в Роспотребнадзоре, вся не соответствующая нормативным требованиям продукция уже изъята из оборота.