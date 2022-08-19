20 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский создал "Бердянскую военную администрацию"

Владимир Зеленский создал "Бердянскую городскую военную администрацию". Указ опубликован на его сайте.
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Главой новой администрации стала Виктория Галицина из партии Зеленского. Она находится в Запорожье и будет управлять "Бердянской администрацией" дистанционно.

На подконтрольной Киеву территории есть также мэры Мариуполя, Мелитополя, Херсона и других освобожденных городов. Они в основном рассказывают о том, как плохо там стало после освобождения. Также уже восемь лет действуют "органы власти" Крыма.

В данный момент освобождено около 70% территории Запорожской области.

Теги: Украина, Бердянск, Владимир Зеленский



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