Зеленский создал "Бердянскую военную администрацию"

Владимир Зеленский создал "Бердянскую городскую военную администрацию". Указ опубликован на его сайте.

Главой новой администрации стала Виктория Галицина из партии Зеленского. Она находится в Запорожье и будет управлять "Бердянской администрацией" дистанционно.

На подконтрольной Киеву территории есть также мэры Мариуполя, Мелитополя, Херсона и других освобожденных городов. Они в основном рассказывают о том, как плохо там стало после освобождения. Также уже восемь лет действуют "органы власти" Крыма.

В данный момент освобождено около 70% территории Запорожской области.