Путин полетит на Бали в ноябре

Владимир Путин и Си Цзиньпин примут очное участие в саммите G20, который пройдет на курортном индонезийском острове Бали в ноябре этого года, передает Reuters со ссылкой на советника президента Индонезии Анди Виджажанто.

Накануне президент России провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, но Кремль пока официально не подтверждал, что Путин полетит на Бали.

Bloomberg также со ссылкой на источник в Кремле сообщает, что Путин намерен лично присутствовать на встрече "двадцатки".

Для Си Циньпина, визит которого МИД КНР также пока официально не подтверждает, эта поездка будет первой заграничной с января 2020 года. По данным Wall Street Journal , Си может провести двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом.

О двусторонних контактах Путина на саммите G20 пока не сообщается. Известно, что ранее Индонезия пригласила президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите (хотя Украина не входит в G20). Тот неоднократно заявлял, что поедет на Бали, если там появится Владимир Путин.