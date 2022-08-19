20 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Армия и ВПК Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Власти Запорожской области сообщили об усилении защиты ЗАЭС

Представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что систему защиты Запорожской АЭС усилили.

"Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно", — цитирует его РИА Новости.

Напомним, в Минобороны РФ ранее заявили, что Киев 19 августа готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН. По данным ведомства, украинские войска планируют нанесение артударов по территории ЗАЭС с огневых позиций в Никополе.

Вечером 18 августа Рогов сообщил, что ВСУ вновь ведут обстрел Энергодара. По его словам, "бьют из тяжелой артиллерии", передает Regnum.

Теги: запорожская аэс, рогов, энергодар



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