Власти Запорожской области сообщили об усилении защиты ЗАЭС

Представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что систему защиты Запорожской АЭС усилили.

"Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно", — цитирует его РИА Новости.

Напомним, в Минобороны РФ ранее заявили, что Киев 19 августа готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН. По данным ведомства, украинские войска планируют нанесение артударов по территории ЗАЭС с огневых позиций в Никополе.

Вечером 18 августа Рогов сообщил, что ВСУ вновь ведут обстрел Энергодара. По его словам, "бьют из тяжелой артиллерии", передает Regnum.