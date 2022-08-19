В Челябинске местную жительницу задержали при покупке иностранной валюты на 1 млн рублей

Жительницу Челябинска задержали за незаконную торговлю валютой. Женщину подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Женщина пыталась приобрести зарубежную валюту на сумму около 1 млн рублей. Сделки она совершала в своем автомобиле с постоянными клиентами, с которыми предварительно созванивалась и договаривалась о месте встречи и курсе валюты. Общий оборот зарубежных денежных средств составлял от 10 до 30 тысяч долларов.

Еще одна крупная сумма денег была изъята при обыске по месту ее жительства и в арендованных банковских ячейках.

Женщине грозит до 7 лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.