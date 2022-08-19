В Совфеде оценили запрет для россиян на шенгенские визы

России не нужно принимать ответных мер на возможный запрет для граждан РФ получать шенгенские визы, придёт время, европейцы сами будут стремиться к нам.

"Это 100-процентное нарушение основополагающих принципов прав человека. Что касается нас, я считаю, что придёт время, когда в Евросоюзе, в США будут мечтать приехать в Россию, пожить в РФ", - сказал РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что даже во времена СССР европейские страны, США завлекали к себе граждан Советского Союза, создавали для них свободные условия для приезда. Более того, западные страны стремились к тому, чтобы советские граждане вообще оставались у них. Таким образом, Запад может отказаться от того, что он провозглашал на протяжении сотни лет. С учётом всех "новых" моральных правил, духовных и культурных ценностей, которые западные страны навязывают у себя, найдется много людей, которые захотят уехать от этой вакханалии.

"Я считаю, нам не надо закрываться, не давать въезд", - заключил политик.