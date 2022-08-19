"Мисс Екатеринбург-2022" выбрали единогласным решением

В столице Урала назвали имя победительницы XXV общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, юбилейное торжество состоялось 18 августа в интерьерах площадки Театро "Венециано" (улица Розы Люксембург, 4). В итоге "Мисс Екатеринбург-2022" единогласным решением жюри, в состав которого вошли и победительницы прошлых лет, и известные горожане, стала Татьяна Кузьмина.

Букет и корону победительницы Татьяне вручил лично глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он отметил, что теперь девушка будет представлять город на различных мероприятиях и благотворительных акциях.

Напомним, Екатеринбург отметит свое 299-летие уже в эту субботу, 20 августа. Ко Дню города центр столицы Урала вымоют со спецшампунем, а в сам праздничный день откроется около 200 точек различного общепита.