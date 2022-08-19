Возле села в Белгородской области загорелся склад боеприпасов

Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области в четверг вечером, об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в районе села Тимоново Валуйского городского округа. По данным главы области, пострадавших и жертв нет. Гладков добавил, что причина пожара устанавливается.

Жителей сел Тимоново и Солоти вывезли на безопасное расстояние. Regnum пишет, что жителям Тимонов рассылали сообщения на мобильные телефоны, в которых говорилось, что они эвакуируются в санаторий "Красная Поляна".

Очевидцы в соцсетях и телеграм-каналах публикуют видео из Белгородской области, на кадрах слышны взрывы и виден сильный огонь.