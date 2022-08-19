20 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Возгорание склада с боеприпасами в Белгородской области (2022) | Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

Возле села в Белгородской области загорелся склад боеприпасов

Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области в четверг вечером, об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в районе села Тимоново Валуйского городского округа. По данным главы области, пострадавших и жертв нет. Гладков добавил, что причина пожара устанавливается.

Жителей сел Тимоново и Солоти вывезли на безопасное расстояние. Regnum пишет, что жителям Тимонов рассылали сообщения на мобильные телефоны, в которых говорилось, что они эвакуируются в санаторий "Красная Поляна".

Очевидцы в соцсетях и телеграм-каналах публикуют видео из Белгородской области, на кадрах слышны взрывы и виден сильный огонь.

Теги: склад боеприпасов, пожар, белгородская область



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