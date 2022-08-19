Обновлен список фаворитов Кубка России после жеребьевки группового раунда

В среду 17-го августа состоялась жеребьевка групповой стадии Кубка России, а точнее – так называемого «Пути РПЛ», где, согласно новому формату турнира, сыграют лишь представители элитного дивизиона.

По итогам жеребьевки были сформированы четыре группы, и их состав весьма любопытен. Вот какие квартеты подарил любителям российского футбола жребий:

Группа A

«Краснодар», «Локомотив», «Пари НН», «Химки»

Группа B

«Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел»

Группа C

«Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург»

Группа D

«Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо»

После того, как были сформированы группы на «Пути РПЛ» в Кубке России ведущие беттинг-компании обновили свои котировки на победителя этого турнира в сезоне 2022/23. Среди тех, кто подкорректировал свои коэффициенты, беттинг-компания Пари, в чьей линии всегда есть широкий выбор событий, связанных с российским футболом. Те болельщики, которые знают, где найти промокод БК Пари, чтобы получить дополнительное вознаграждение за ставки на Кубок России, успели заметить, что после жеребьевки главным фаворитом розыгрыша остался питерский «Зенит». Сейчас шансы коллектива из Санкт-Петербурга оцениваются в 25.7% вероятности. Сразу три московских команды дышат в спину питерцам – это «Спартак», ЦСКА и «Динамо», чьи шансы аналитики оценили одинаково – в 12.3% вероятности. Замыкает пятерку фаворитов «Локомотив» с 11.5% шансов на трофей.

Стоит отметить, что «Урал» из Екатеринбурга находится на 12-м месте в своеобразном рейтинге потенциальных победителей Кубка России. Шансы подопечных Виктора Гончаренко оценены всего лишь в 1.6% вероятности.

Напомним, что в этом сезоне Кубок России будет проходить по совершенно новому формату. Как сообщает СМИ BetON, все участники будут разведены на два пути – «Путь РПЛ» и «Путь регионов». При этом в плей-офф каждого из путей впервые в истории будет применен принцип «double elimination», по которому проигравшая в первый раз команда получит еще один шанс проявить себя в турнире, опустившись на стадию ниже.

Возвращаясь к теме группового этапа «Пути РПЛ», скажем, что из каждой группы в плей-офф пробьются по две лучшие команды. Но и коллективы, которые займут третьи места, не прекратят свое выступление в Кубке России – они переместятся в плей-офф «Пути регионов». Таким образом, можно констатировать, что каждая из команд РПЛ в этом сезоне, помимо матчей чемпионата, проведет, как минимум, по 7 поединков в кубковом турнире.

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