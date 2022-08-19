Создание современных транспортных артерий в Нижневартовске открывает перспективы развития новых микрорайонов

Нижневартовск - город молодой, активно строящийся. А потому актуальность обеспечения дорожной инфраструктурой новых микрорайонов города сложно переоценить. В августе 2022 года в столице Самотлора полным ходом идут завершающие работы очередного этапа значимого для горожан проекта по строительству дороги на улице Нововартовской. Он реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работники подрядной организации ООО «ВОРТ» в эти дни завершают асфальтирование участка второго этапа продолжения дороги на улице Нововартовской.

Глава города Дмитрий Кощенко неоднократно отмечал: "Это важнейший для нас проект, который соединит старую часть города с центром, позволит разгрузить улицу Лопарева".

Первый отрезок был сдан в прошлом году. Его протяженность составила 609 метров. Дорога четырехполосная, ширина проезжей части – 15 метров, ширина тротуара – 3 метра. Отметим, что уже открытый участок дороги в ходе одного из своих рабочих визитов в столицу Самотлора весьма положительно оценила губернатор Югры Наталья Комарова.

В мероприятиях по приемке первого участка по сложившейся в городе традиции также принимали участие общественники. Член Общественной палаты Нижневартовска Арзу Исмаилов тогда особо отметил, что при строительстве новой дороги применялись современные технологии. "Обратил внимание, что на перекрестке установлен новый «плоский» светофор. Сама дорога широкая. Толщина асфальта 19 сантиметров, он уложен в три слоя. Предусмотрен удобный пешеходный тротуар. Мне особенно понравилось, что колодцы находятся на одном уровне с покрытием", - отмечал Исмаилов.

Региональным и бюджетом Нижневартовска на 2022-2024 годы предусмотрено финансирование порядка 310 млн рублей на строительство уже второго этапа улицы Нововартовская - участка от улицы Салманова до улицы Энтузиастов протяженностью более полукилометра.

«Дорога строится в два этапа: от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова и от улицы Салманова до проезда к поселку Энтузиастов. Сейчас завершается работа на участке до проезда к поселку Энтузиастов. Общая протяженность здесь 1 км 100 метров. Все работы выполняют в срок», – говорит директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Иван Силецкий.

Завершение работ по созданию этого дорожного полотна откроет жителям доступ к Восточному планировочному району напрямую (через поселок Энтузиастов). Будет обеспечен выезд к межмуниципальным магистралям. Кроме того, завершение строительства и ввод в эксплуатацию всех этапов улицы Нововартовской (всего более 3 км) обеспечит возможность освоения в городе новых площадей.

«Данная территория развивается в соответствии с утвержденным генеральным планом города. Здесь предусмотрены земельные участки под спортивные объекты, под будущую жилую средней этажности застройку. Рядом построена котельная, которая необходима для обеспечения потребностей новых микрорайонов», - поясняет и.о. директора департамента строительства, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Станислав Чеботарев.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 1 и 2 этапов улицы Нововартовской обеспечит возможность освоения новых территорий под жилищное строительство в микрорайоне №33 и возведение социального объекта «Многофункциональный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска».

Проект создания столь важной для города дорожной локации был представлен общественности в 2018 году. Основная задача была обозначена сразу - создать дублера улицы Лопарева, которая долгое время являлась единственной транспортной артерией, соединяющей основную часть города с так называемой старой застройкой. Реализация масштабного проекта по строительству продолжения дороги стала возможной благодаря совместной работе властей Нижневартовска и правительства Югры. Строительство магистрали в этом районе было поручением Президента России Владимира Путина.

Как рассказал главный инженер МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Андрей Павлык, протяженность нового участка дороги составляет 519 метров (от улицы Фармана Салманова до поворота к поселку Энтузиастов).

Надо отметить, что прокладка современных дорог в столице Самотлора - дело совсем не простое. Особенность и основная сложность строительства дорог здесь в том, что местность болотистая, имеется глубокое залегание торфяного слоя (до пяти метров). Поэтому строители - дорожники именно зимой, когда грунт замёрзший, проводят один из самых трудоемких этапов строительства - вывозят торфяной грунт. В частности, на этом участке подрядчик вывез более 80 тысяч кубических метров торфа. Кроме проведения полной выторфовки, подрядчик построил ливневую канализацию, бордюры, подготовил земляное полотно под щебеночное основание, проложил кабели освещения.

"Работы начались с февраля. Вывезли весь строительный мусор, произвели освобождение участка, выполнили большую выторфовку, сделали обратную засыпку песка. Приступили к финишному асфальтированию. В планах на ближайшие несколько дней уложить одну сторону дороги – это примерно 550 тонн асфальтобетонной смеси. В течение двух недель планируем приступить к нанесению разметки, ожидаем поступление опор освещения и дорожных знаков. Масштабный объект. Можно сказать, что это вторая улица Ленина", – рассказывает начальник участка компании ООО «ВОРТ» Равиль Насибуллин.

Отметим, что компания, которая сейчас ведет работы по улице Нововартовской, строила здесь и ранее, поэтому сотрудникам предприятия известна специфика местности. Подрядчик в ходе работ осуществил множество решений по инженерным коммуникациям - проведение канализационных сетей, колодцев для приема дождевой воды и другие. После обустройства самого дорожного полотна, укладки асфальта предстоит строительство тротуаров, установка опор уличного освещения, разбивка газонов и так далее.

"Подрядчик уже приступил к асфальтированию дороги и обустройству тротуаров. Здесь предусмотрена велодорожка с левой стороны по ходу движения. Тротуар и велодорожка будут разделены разметкой. В дальнейшем велодорожка соединится с новыми строящимися дорогами на улицах Салманова и Северной", - поясняет Андрей Павлык, главный инженер МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

Как сообщили Накануне.RU в администрации города Нижневартовска, дорожная модернизация в этом районе, вполне вероятно, будет продолжена, сейчас решается вопрос о возведении третьего этапа строительства улицы Новопортовской.