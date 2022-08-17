СМИ: ремонт жилья в России за год подорожал на треть

Стоимость ремонта жилья в России за год стала дороже на 30%.

Как говорят участники строительной отросли страны, речь идет о косметической и капитальной отделке. Это связано с подорожанием основных стройматериалов, а также увеличением жалования рабочих.

При этом отмечается, что ряд позиций подорожали вдвое — например, устройство освещения. Эксперты отмечают, что хотя за последние 2–3 месяца материалы всё же подешевели на 3–5%, ремонт остается весьма дорогим удовольствием. В результате сроки ввода как жилья, так и социальных объектов по стране задерживаются. Часть госконтрактов, заключенных 1–3 года назад, становятся невыгодными для подрядчиков. По части договоров условия вынужденно меняют, в том числе из-за ухода поставщиков и удорожания себестоимости строительства, но это всё равно затягивает сроки реализации проектов, рассказал эксперт.

Например, несколько лет назад "квадрат" бюджетного ламината стоил 290–350 руб., а сегодня — 490–530 руб. - цена выросла на 30–50%.

По словам дизайнера интерьеров Серафимы Демидовой, дороже всего сейчас обставить квартиру. Цены на мебельном рынке увеличились от 15 до 80% в зависимости от товара. Для решения проблем нужны импортозамещение, а также локализация внутри страны производства основного объема материалов и оборудования, сообщают "Известия".