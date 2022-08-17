17 Августа 2022
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Политика В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Минтруд предложил не менять расчет накопительной пенсии

Министерство труда и социальной защиты России предложило отложить до 2025 года переход на определение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии граждан исходя из актуальных данных Росстата — по численности мужчин и женщин в возрастах, соответственно, 60 и 55 лет и ожидаемой продолжительности их жизни.

Об этом говорится в проекте постановления Минтруда о поправках в методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. От расчетного периода выплат зависит размер ежемесячной накопительной пенсии. Если бы переход на расчет по данным Росстата был осуществлен с 2023 года, как было запланировано в 2020 году, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии мог бы уменьшиться по сравнению с текущим значением, составляющим 22 года, а ежемесячный размер накопительной пенсии — соответственно, увеличиться.

Однако в размещенных материалах министерства не указываются статистические данные о количестве мужчин и женщин в возрастах 60 и 55 лет и ожидаемой продолжительности их предстоящей жизни, из-за чего невозможно самостоятельно вычислить, сколько должен был бы составить показатель при переходе на расчет по данным Росстата.

Как заявил профессор Финансового университета Александр Сафонов, продление переходных положений действующей методики на 2023 и 2024 годы не даст периоду выплаты накопительной пенсии сократиться вслед за ожидаемой продолжительностью жизни, а размеру ежемесячных платежей — увеличиваться. Он отметил, что если бы государство ориентировалось только на ожидаемую продолжительность жизни, которая под влиянием эпидемии COVID-19 сокращается, то размер ежемесячной выплаты был бы больше, сообщает РБК.

Теги: Минтруд, пенсия, пенсионеры



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