17 Августа 2022
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Общество В России
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские регионы не спешат вводить масочный режим по совету Роспотребнадзора

16 августа Роспотребнадзор заявил о необходимости вернуть масочный режим в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях.

Речь шла о тех регионах, где уровень недельного показателя заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тыс. человек. Пока ни один субъект таких ограничений не ввел. Обозначенному Роспотребнадзором показателю соответствует больше половины регионов России. В 42 регионах уровень недельной заболеваемости превышает 150 человек на 100 тыс. населения. Это Москва и Подмосковье, Севастополь, республики Крым, Дагестан, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Омская области, Пермский, Красноярский и Приморский край.

В пяти регионах показатель составляет 91–150 человек на 100 тыс. населения. Речь о Смоленской, Пензенской, Томской областях, ХМАО и Чувашии. Еще в семи регионах показатель заболеваемости составил 31–90 случаев на 100 тыс. населения. В их числе Республика Татарстан, Иркутская и Новосибирская области.

Как заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, ношение масок – непопулярная мера и общество может встретить ее в штыки. По его мнению, в ряде регионов со стремительным ухудшением эпидемиологической ситуации такая мера предосторожности может быть жизненно необходима.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что "прошлый опыт свидетельствует, что наибольший негатив у бизнеса вызывают не маски, а ограничения и запреты" Пока об этом речи не идет, сообщают "Ведомости".

Днем ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян носить маски в общественных местах.

Теги: коронавирус, маски, эпидемия



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