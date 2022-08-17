Минэк улучшил прогноз по курсу рубля и инфляции

Министерство экономического развития России улучшило оценки значительной части макроэкономических показателей в 2022 году по сравнению с прогнозом от 18 мая.

В прогнозе прогноза социально-экономического развития на 2022 и 2023–2025 гг. Минэк ждет спада ВВП страны в текущем году на 4,2% вместо 7,8% в мае.

Инфляция на конец 2022 года составит 13,4% (17,5%). Аналитики предполагают менее резкое падение реальных располагаемых доходов россиян: если в мае прогнозировался спад на 6,8%, то сейчас - на 2,8%. Среднегодовой уровень безработицы сохранится на отметке 2021 г. – 4,8% (показатель мая - до 6,7%).

В ведомстве ожидают более крепкого рубля с 2022 по 2025 год. В майском прогнозе среднегодовой курс доллара ожидался на уровне 76,7 руб./$ в 2022 году, далее ослабление до в 77 руб./$ и 78,7 руб./$ в 2023 и 2024 гг. и 81 руб./$ в 2025 году. По новым данным, в 2022 году среднегодовой курс будет на уровне 68,1 руб./$, в 2023–2025 гг. курс национальной валюты составит 69,2 руб./$, 72,9 руб./$ и 74,8 руб./$.

Экспорт по итогам года ожидается в размере $585,3 млрд против майских $482,4 млрд, импорт – $285,7 млрд против $252 млрд.

Проект прогноза уже согласован с Минфином и Минэнерго и внесен в Бюджетную комиссию, сообщают "Ведомости".

Ранее Центробанк России представил три сценария экономического развития страны на ближайшую перспективу – базовый, "Ускоренная адаптация" и "Глобальный кризис".