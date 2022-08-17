17 Августа 2022
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Роскосмос логотип (2013) | http://telesat-news.net

Первый замгендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич ушел в отставку

Куратор направления по разработке и производству спутников в госкорпорации "Роскосмос" Юрий Урличич покинул свой пост.

Информация о нем исчезла из раздела "руководство" на сайте "Роскосмоса". Должность первого замгендиректора госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективных проектов занял Александр Иванов.

До этого Иванов работал в военно-промышленной комиссии под руководством нынешнего генерального директора "Роскосмоса" Юрия Борисова, в то время вице-премьера, курировавшего космическую и оборонную промышленность, сообщают "Ведомости".

Урличич был сторонником создания спутниковой мегасистемы интернета "Сфера".

Ранее Урличич заявил, что ему запрещают на официальных мероприятиях цитировать Илона Маска.

Теги: Урличич., Роскосмос



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