17 Августа 2022
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Политика
Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме выступили за разблокировку Instagram*

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин от партии "Новые люди" на встрече с блогерами в Екатеринбурге пообещал попросить Генпрокуратуру России проверить возможность разблокировки Instagram*.

Он намерен обратиться с письмом на имя генпрокурора России Игоря Краснова. Парламентарий попросит проверить, есть ли на данный момент в Instagram антироссийские публикации и посты с призывами к насилию, и модерируются ли они должным образом.

В случае положительной ситуации можно будет ставить вопрос о полной разблокировке соцсети в РФ, отметил Краснов, сообщают "Ведомости".

Ранее член IT-комитета Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") назвал два условия, при которых, по его мнению, в России может быть снята блокировка с социальной сети Instagram*.

*(принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Теги: Instagram, соцсети, Госдума



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Ранее 12.08.2022 15:02 Мск В IT-комитете Госдумы назвали два условия разблокировки Instagram* в России


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