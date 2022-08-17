В Госдуме выступили за разблокировку Instagram*

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин от партии "Новые люди" на встрече с блогерами в Екатеринбурге пообещал попросить Генпрокуратуру России проверить возможность разблокировки Instagram*.

Он намерен обратиться с письмом на имя генпрокурора России Игоря Краснова. Парламентарий попросит проверить, есть ли на данный момент в Instagram антироссийские публикации и посты с призывами к насилию, и модерируются ли они должным образом.

В случае положительной ситуации можно будет ставить вопрос о полной разблокировке соцсети в РФ, отметил Краснов, сообщают "Ведомости".

Ранее член IT-комитета Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") назвал два условия, при которых, по его мнению, в России может быть снята блокировка с социальной сети Instagram*.

*(принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).