Москалькова: Призыв закрыть россиянам въезд в Европу – дискриминация

Призывы стран Запада полностью закрыть для въезда для граждан России в Европу являются проявлением национализма и дискриминации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, такие действия нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах. Москалькова указала на отсутствие "единства в "дружной" европейской семье".

Уполномоченный считает слова депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека, который назвал запрет на выдачу виз россиянам неправомерным, "голосом здравого разума".

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу шенгенских виз россиянам, заявив, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека".