СМИ: Артем Дзюба получил официальное предложение стать форвардом в турецком клубе "Адана Демирспор"

Экс-футболист "Зенита" Артем Дзюба получил официальное предложение стать форвардом турецкого клуба "Адана Демирспор". По данным "Коммерсанта", речь идет о зарплате в 1,5 млн евро (150 тыс. евро в месяц).

В марте этого года Дзюба сообщил об уходе из питерского клуба. По данным СМИ, в "Зените" доход Дзюбы составлял около 4 млн евро ежегодно, а весной руководство клуба предложило ему в три раза сократить зарплату.

Форвард, чьи финансовые запросы оказались выше, отклонил предложение и решил на время для поддержания формы присоединиться к "Рубину", чтобы тренироваться там под руководством главного тренера клуба Леонида Слуцкого. Но в казанской команде, которая после провального сезона вылетела в Первую лигу, форвард играть на постоянной основе, не хотел.