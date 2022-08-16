17 Августа 2022
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склад, фасовка (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Ozon открыл в Подмосковье новый склад вместо сгоревшего

Ozon сообщил об открытии склада в подмосковном Пушкино, который примет на себя часть товаров, которые раньше размещались в сгоревшем терминале на Новорижском шоссе.

"Планировали первое время размещать там только продукты питания — но видим, что продавцам не хватает слотов для поставки в Хоругвино и Твери. Поэтому поменяли планы и открыли склад для всех товаров, кроме книг, одежды и сумок. В Пушкино уже запустили 52 тыс. кв. м. А когда осенью откроем весь склад, места там будет больше, чем на Новой Риге — 152 тыс. кв. м", - говорится в сообщении маркетплейса.

Также в Ozon рассказали, что продолжают вывозить товар из уцелевшего блока склада на Новой Риге на склад в Пушкино и проводят сортировку.

"Сейчас каждую смену на складе [на Новорижском шоссе] работает около 150 человек, которые подготавливают товары к вывозу — уже отправили в Пушкино 400 фур, но работы ещё много, так как блок большой", - сообщили в компании.

Товары со склада в Пушкино станут доступны для покупок с 18 августа, пока маркетплейс старается наполнить полки склада товаром.

Пожар на складе Ozon на Новой Риге произошел 3 августа. Огонь удалось локализовать, когда площадь пожара составила уже 55 тыс. кв. м. Основная версия произошедшего – поджог. Склад и товары были застрахованы на сумму более 16 млрд руб., ущерб от пожара может составить около 10 млрд руб.

Теги: ozon, подмосковье, склад



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