16 Августа 2022
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Общество Москва
Александра Баязитова (2022) | Фото: t.me/shot_shot / Telegram-канал Shot

СПЧ: Журналистку Баязитову правильно отпустить под домашний арест

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выступил за изменение меры пресечения журналистке Александре Баязитовой. Она стала фигуранткой дела о вымогательстве. Суд отправил женщину в СИЗО, зная, что она страдает диабетом. Сам суд по мере пресечения вызвал негодование: Баязитову в Кузьминском районном суде держали в клетке.

Фадеев заявил, что сейчас суды стали гораздо чаще отправлять граждан под домашний арест, но в отношении Баязитовой тренд почему-то не сработал.

"Было бы правильным отпустить Александру Баязитову под домашний арест или подписку о невыезде, а содержать под стражей - только опасных преступников. Таких, как "скопинский маньяк" Мохов, который за сокрытие убийства сейчас помещен под домашний арест", - заявил глава Совета.

Фадеев напомнил, что закон о запрете клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний остается без движения уже четыре года – Госдума не дает ему ход.  

Теги: александра баязитова, валерий фадеев, спч, суд, сизо, домашний арест, скопинский маньяк



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