16 Августа 2022
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автомобиль Следственного комитета (2020) | Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Журналиста "МК" Льва Сперанского допросили в качестве свидетеля

Журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского сегодня задержали для допроса в качестве свидетеля. Подробностей о деле, в котором репортер стал фигурантом, не сообщается. В редакции считают, что, возможно, речь идет о причастности Сперанского к уголовному делу о вымогательстве и клевете, возбужденному еще в 2018 году.

Следственные действия (которые ряд Telegram-каналов назвал "обысками") прошли и в редакции издания, это подтвердил главред газеты Павел Гусев.

Теги: лев сперанский, допрос, московский комсомолец



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