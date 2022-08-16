Журналиста "МК" Льва Сперанского допросили в качестве свидетеля
Журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского сегодня задержали для допроса в качестве свидетеля. Подробностей о деле, в котором репортер стал фигурантом, не сообщается. В редакции считают, что, возможно, речь идет о причастности Сперанского к уголовному делу о вымогательстве и клевете, возбужденному еще в 2018 году.
Следственные действия (которые ряд Telegram-каналов назвал "обысками") прошли и в редакции издания, это подтвердил главред газеты Павел Гусев.