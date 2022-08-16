СМИ: Сухогруз-скиталец Razoni с украинским зерном прибыло в Сирию

Сухогруз Razoni, вышедший из Одессы 1 августа, прибыл в сирийский порт Тартус, передает Reuters. Razoni (ходит под флагом Съерра-Леоне) две недели скитался в поисках покупателя по Средиземному морю.

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Так, сначала сообщалось, что корабль идет в Ливан с 26 тоннами украинской кукурузы. Но покупатель в последний момент отказался принимать груз из-за задержки поставки продолжительностью пять месяцев.

Какое-то время судно простояло у турецких берегов, пока на зерно искали нового покупателя. Затем появилась информация о том, что Razoni перестал выходить на связь и три дня его местоположение было неизвестно.

Также сообщалось, что Razoni может доставить груз в Египет.