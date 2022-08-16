Поезда в Крыму возобновляют движение по графику

Поезда в Крыму возобновляют движение по графику. В целом после 20 часов вечера поезда будут отправляться без задержек. В то же время поезд Симферополь-Смоленск отправился сегодня со станции Владиславовка (под Феодосией) с задержкой около трех часов. Ожидается, что еще четыре поезда будут отправлены с использованием "временной схемы": пассажиров до Владиславовки будут подвозить автобусами или электричками.

По данным оператора железнодорожных перевозок в Крыму – компании "Гранд Сервис Экспресс" – в связи с задержками сейчас возврат и переоформление билетов на поезда с отправлением 16 августа производится без дополнительных сборов.

Движение на участке Владиславовка – Симферополь было сегодня ограничено из-за подрыва ж/д путей во время детонации боеприпасов на военном складе под Джанкоем.