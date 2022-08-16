Нарушений технологического процесса на Курской АЭС не зафиксировано - Росэнергоатом

Нарушений технологического процесса на Курской АЭС в связи с подрывом ЛЭП рядом со станцией не зафиксировано, сообщили в пресс-службе Росэнергоатома – энергетического дивизиона концерна Росатом.

В то же время на станции заявили о снижении в период с 4 по 12 августа (когда были подорваны опоры ЛЭП, идущей от АЭС) суммарной мощности.

Сейчас второй и третий энергоблоки станции несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, четвертый блок находится на плановом ремонте. Первый блок с декабря 2019 года находится в режиме эксплуатации без генерации.

"Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - сообщили в Росэнергоатоме.

Сегодня ФСБ сообщила, что в период с 4 по 12 августа группа украинских диверсантов совершила подрыв шести опор ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения региона и соседних субъектов.