Прокуратура установила виновников столкновения электропоезда и спецтехники в Перми

Прокуратура завершила проверку столкновения электропоезда и спецтехники в Перми на перегоне Кабельная - Левшино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В мае электропоезд сообщением "Пермь -2-Левшино-Пермь-2" на перегоне Кабельная - Левшино задел машину-путеукладчика, который проводил работы по укладке рельс на соседнем железнодорожном пути. В результате происшествия повреждено два вагона электропоезда, причинен ущерб на сумму более 8 млн рублей. Также допущена задержка движения пяти поездов.

В ходе прокурорской проверки установлено, что причиной повреждения электропоезда спецтехникой явилось выполнение работниками предприятия железнодорожного транспорта работ по укладке рельсошпальной решетки с нарушением габарита смежного пути, а также отсутствие взаимодействия между руководителем работ и станционным работником.

Прокурором руководителю машинной станции внесено представление, два работника привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 6 ст.11.1 КоАП РФ в отношении виновных должностных лиц, которым назначены штрафы.

Кроме этого, по данному факту следственным органом расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), результаты следствия находятся на контроле транспортной прокуратуры.