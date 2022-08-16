16 Августа 2022
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Общество Челябинская область
администрация Челябинска (2016) | Фото:http://inmarkon.ru/

Мэрию Челябинска раскритиковали за неудовлетворительную работу по обеспечению безопасности Шершневской плотины

Руководитель Уральского управления Ростехнадзора Андрей Таранов указал на неудовлетворительную работу администрации Челябинска по обеспечению безопасности при эксплуатации Шершневского гидроузла.

По словам Таранова, установленные ограничения движения автотранспортных средств по автодороге, проходящей по сооружениям, не соблюдаются. Мэрия города не принимает мер для выявления и пресечения нарушений. Он отметил, что необходимо принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности Шершневского гидроузла.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора, по итогам совещания по вопросу негативного влияния сверхнормативных нагрузок от проезда автотранспорта по автодороге, проходящей по гребню Шершневского гидроузла, были определены мероприятия для безопасной эксплуатации объекта. В частности, будет разработана дорожная карта.

Теги: плотина, Шершни, Ростехнадзор,



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