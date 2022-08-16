ГРУ: Конгрессмены США приезжали в Киев для разбирательств с утечками оружия

Группа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, поставленного Украине, заявили в ГРУ. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что на Украине выявлены неоднократные случаи продажи поступающей из стран Запада гуманитарной помощи, а также продукции военного назначения, заявлял глава Бюро экономической безопасности страны Вадим Мельник .

В июле британская Financial Times сообщала, что страны Запада намерены ужесточить контроль за оружием, которое передается киевскому режиму, так как выявлены случаи продажи его на черном рынке.

Координатор совета по нацбезопасности при президенте США Джон Кирби сказал, что в Белом доме разделяют обеспокоенность судьбой американского оружия.

The Wall Street Journal сообщала, что чиновники США опасаются кражи и растраты финансовой и военной помощи, оказываемой Киеву.