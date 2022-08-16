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Общество Свердловская область
Открытие дороги в поселке Баранчинском (2022) | Фото: пресс-служба УГМК

"Святогор" вложил 10 миллионов рублей в ремонт дороги в поселке Баранчинский

АО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса УГМК) профинансировал ремонт участка дороги в п. Баранчинский, благодаря чему местные жители также получили новый автобусный маршрут. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе УГМК.

На капитальный ремонт дороги, соединяющей центральные улицы – Ленина и Коммуны, требовалось порядка 16 млн рублей, 10 млн из которых и предоставил "Святогор". По словам замдиректора по персоналу и общим вопросам компании Алексея Смирнова, только благодаря совместным усилиям частных компаний и государства, жизнь в городах и поселках становится лучше.

Так, во время открытия участка, на дорогу вышел новый автобусный маршрут №103, который соединил весь Кушвинский городской округ. Под аплодисменты гостей и жителей поселка автобус с пассажирами проследовал по обновленной магистрали.

Открытие дороги в поселке Баранчинском(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

"Сегодня действительно радостное событие для всех барачинцев и кушвинцев, потому что мы живем одной семьей, ездим друг к другу в гости, и транспортное сообщение для нас, очень важно, – отметил глава Кушвинского городского округа Владимир Слепухин. – Для решения проблемы комфортного выезда в Кушву мы обратились к руководству УГМК и в очередной раз получили поддержку".

На праздничном мероприятии также присутствовал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Он отметил, что работы были проведены в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги". От лица губернатора Евгения Куйвашева он также поблагодарил предприятия поселка, поддержавших ремонт.

Открытие дороги в поселке Баранчинском(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

Напомним, что в Кушве и Баранчинском АО "Святогор" также ремонтируют и строят объекты социальной сферы и городской инфраструктуры. Ежегодная сумма благотворительных средств, идущая на социально-экономическое развитие округа, составляет около 40 млн рублей.

Теги: дорога, ремонт, Святогор, УГМК, Баранчинский



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