16 Августа 2022
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Денис Мантуров на &quot;Иннопроме&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Мантуров считает возможным появление "виртуального второго пилота"

Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров считает возможной замену живого второго пилота самолёта виртуальным.
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"Я считаю, что это вероятно. Все упирается в стандарты и ментальность, я бы сказал", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" в рамках форума "Армия-2022", слова чиновника приводит РИА Новости.

Вице-премьер также отметил, что сегодня в самолётах ставятся иллюминаторы и остекление, хотя степень цифрового зрения позволяет полностью уйти на LCD-экраны как в кабине пилота, так и для пассажиров.

"Когда мы говорим о современных сверхзвуковых самолётах, закладывается концепция по отсутствию иллюминаторов и переднего остекления. Возможно, часть этих элементов будет использована и на перспективных гражданских самолетах. Поэтому время будет формировать стандарты", - добавил Мантуров.

Ранее стало известно, что, пока сроки производства российских самолётов все сдвигаются и сдвигаются "вправо", а импортозамещение всё никак не начнется, Минпромторг придумал, куда потратить еще 2,8 мдрд бюджетных рублей. За эти деньги предлагается модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа "путём его эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов", разработать технический облик "виртуального второго пилота" и интегрировать его в будущую систему управления воздушным движением.

Теги: Армия-2022, Денис Мантуров



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