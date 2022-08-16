Мантуров считает возможным появление "виртуального второго пилота"

Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров считает возможной замену живого второго пилота самолёта виртуальным.

"Я считаю, что это вероятно. Все упирается в стандарты и ментальность, я бы сказал", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" в рамках форума "Армия-2022", слова чиновника приводит РИА Новости.

Вице-премьер также отметил, что сегодня в самолётах ставятся иллюминаторы и остекление, хотя степень цифрового зрения позволяет полностью уйти на LCD-экраны как в кабине пилота, так и для пассажиров.

"Когда мы говорим о современных сверхзвуковых самолётах, закладывается концепция по отсутствию иллюминаторов и переднего остекления. Возможно, часть этих элементов будет использована и на перспективных гражданских самолетах. Поэтому время будет формировать стандарты", - добавил Мантуров.

Ранее стало известно, что, пока сроки производства российских самолётов все сдвигаются и сдвигаются "вправо", а импортозамещение всё никак не начнется, Минпромторг придумал, куда потратить еще 2,8 мдрд бюджетных рублей. За эти деньги предлагается модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа "путём его эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов", разработать технический облик "виртуального второго пилота" и интегрировать его в будущую систему управления воздушным движением.