"Русские – фаталисты": экс-депутат Рады считает, что взрывы в Крыму не повлияют на поток туристов

Взрывы на военных складах в Крыму, диверсии не напугают россиян, желающих отдохнуть у моря, считает экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев. Он полагает, что непосредственная опасность и логистические проблемы не отпугнут отпускников.

"В Саках, где произошло ЧП [на прошлой неделе], это никоим образом не повлияло на туристический сезон. Русские — мы ведь фаталисты, мы отличаемся от всех остальных. В Саках у меня товарищ — директор большого санатория. Тогда человек семь из 600 сели в машины и уехали, остальные все остались. На следующий день приехали новые люди", - рассказал Царев в эфире радио "Говорит Москва".

При детонации боеприпасов в Новофедоровке (Сакский район) погиб один гражданский, 15 человек пострадало. Из-за сегодняшней диверсии в Джанкое пострадали два человека, было прервано ж/д сообщение.