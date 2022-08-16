"Русские – фаталисты": экс-депутат Рады считает, что взрывы в Крыму не повлияют на поток туристов

16 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Крым
пляж, отпуск, туризм, шезлонг (2020) | Фото: Накануне.RU

"Русские – фаталисты": экс-депутат Рады считает, что взрывы в Крыму не повлияют на поток туристов

Взрывы на военных складах в Крыму, диверсии не напугают россиян, желающих отдохнуть у моря, считает экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев. Он полагает, что непосредственная опасность и логистические проблемы не отпугнут отпускников.

"В Саках, где произошло ЧП [на прошлой неделе], это никоим образом не повлияло на туристический сезон. Русские — мы ведь фаталисты, мы отличаемся от всех остальных. В Саках у меня товарищ — директор большого санатория. Тогда человек семь из 600 сели в машины и уехали, остальные все остались. На следующий день приехали новые люди", - рассказал Царев в эфире радио "Говорит Москва".

При детонации боеприпасов в Новофедоровке (Сакский район) погиб один гражданский, 15 человек пострадало. Из-за сегодняшней диверсии в Джанкое пострадали два человека, было прервано ж/д сообщение.

Теги: крым, курортный сезон, диверсия, взрыв



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети