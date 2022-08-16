16 Августа 2022
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Столовая в детском лагере им. Титова в Верхней Сысерти (2022) | Фото: Накануне.RU

В нижегородском лагере более 20 детей обратились к медикам с признаками отравления

Массовое отравление детей произошло в детском оздоровительном лагере "Восток" в Семеновском районе Нижегородской области.

Более 20 детей обратились за медицинской помощью. Работа лагеря приостановлена с 16 августа.

Как сообщает СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

По предварительным итогам эпидрасследования управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, причиной массового заболевания детей могла стать энтеровирусная инфекция. Отмечается, что ее распространению способстовала антисанитария в лагере.

Теги: отравление, дети, детский лагерь



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