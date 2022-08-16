16 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
(2021) | Фото: vk.com/incekb, Инцидент Екатеринбург

Виновнику резонансного ДТП у Оперного в Екатеринбурге смягчили приговор

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор по делу о резонансном ДТП у Оперного театра в Екатеринбурге. Виновнику аварии Сергею Суворову сократили срок.

Напомним, инцидент произошел вечером 11 мая прошлого года на пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина: столкнулись "Сеат Леон" и "Тойота Камри". Один из автомобилей отбросило на остановку "Оперный театр", на которой находились люди. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок, а одна из пострадавших впоследствии скончалась.

Сообщалось, что предварительной причиной ДТП стало нарушение Правил дорожного движения одним из водителей, который выехал на перекресток на красный свет. Как показало расследование, в момент аварии обвиняемый был под наркотиками.

(2021)|Фото: vk.com/te_ekb, Типичный Екатеринбург, Дмитрий Грязнов

Сергей Суворов был признан виновным. 26 мая этого года Октябрьский районный суд уральской столицы назначил мужчине семь лет в колонии общего режима. Также он был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 10 месяцев.

Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевших, взыскав в пользу пострадавшего ребенка 700 тысяч рублей. Суворов был взят под стражу в зале суда.

Приговор по делу о резонансном ДТП у Оперного театра в Екатеринбурге(2022)|Фото: Прокуратура Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на приговор поступили апелляционные жалобы, поданные самим Суворовым, его адвокатом и потерпевшим. Сегодня они были рассмотрены. Изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, облсуд снизил наказание водителю на два месяца. Полное возмещение расходов на лечение одного из пострадавших было признано смягчающим обстоятельством.

"В остальной части приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга оставлен по существу без изменений", - добавили в областном суде.

Теги: Суворов, ДТП, апелляция, приговор



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