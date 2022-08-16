Производитель шоколада Lindt уходит из России

Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli принял решение уйти с российского рынка.

"После объявления 9 марта <...> о прекращении коммерческой деятельности в России группа компаний Lindt & Sprüngli приняла решение уйти с российского рынка. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с требованиями местного законодательства", - цитирует ТАСС заявление компании.

После начала военной операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Так поступили, в частности, "L'Oreal", "Gucci", "Chanel", "Cartier". "Икеа".