16 Августа 2022
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Экономика В России
СладКо конвейер конфеты фабрика шоколад (2011) | Фото: Накануне.RU

Производитель шоколада Lindt уходит из России

Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli принял решение уйти с российского рынка.

"После объявления 9 марта <...> о прекращении коммерческой деятельности в России группа компаний Lindt & Sprüngli приняла решение уйти с российского рынка. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с требованиями местного законодательства", - цитирует ТАСС заявление компании.

После начала военной операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Так поступили, в частности, "L'Oreal", "Gucci", "Chanel", "Cartier". "Икеа".

Теги: Lindt, шоколад



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