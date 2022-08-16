В национальном парке Челябинской области ввели особый противопожарный режим

В национальном парке "Зюратуль" установлен IV класс пожарной опасности из-за жаркой и сухой погоды.

Туристов призывают соблюдать правила пожарной безопасности – разводить костры только в специально отведенных для этого местах, не оставлять мусор и не организовывать стоянки на вершинах хребтов.

В нацпарке усилено патрулирование по охране лесов. Регулярно проводятся рейды с сотрудниками МЧС и полиции. нарушителей привлекают к административной ответственности.