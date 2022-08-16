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Происшествия Свердловская область
ДТП в Нижнем Тагиле, в котором пьяный 16-летний врезался в машину скорой помощи (2022) | Фото: В. Н. Горелых

Родители виновника смертельного ДТП в Нижнем Тагиле сами оказались злостными нарушителями

Выяснились новые подробности страшного ДТП с пятью погибшими и двумя пострадавшими в Нижнем Тагиле. Родители подростка, допустившего аварию, сами были злостными нарушителями и уже лишались водительских прав.

Напомним, все произошло в ночь на 15 августа на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской Революции: столкнулись Hyundai Accent и "Газель", в которой ехали медики. От столкновения иномарка загорелась. В результате погибли пять человек (в том числе несколько подростков и врач). В дальнейшем стало известно, что несовершеннолетний водитель угнал машину у собственных родителей.

Новые детали этой криминальной истории Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, отец и мать подростка, незаконно находившегося за рулем машины, и сами неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

ДТП в Нижнем Тагиле, в котором пьяный 16-летний врезался в машину скорой помощи(2022)|Фото: В. Н. Горелых

"Так, в июле 2020 года инспекторы ДПС задержали женщину за рулем этой же автомашины в состоянии алкогольного опьянения, за что она была лишена права управления транспортным средством на 18 месяцев. Помимо этого, она трижды привлекалась к ответственности за превышение скоростного режима", - сообщил полковник Горелых.

Он отметил, что глава семьи в июне 2021 года также был лишен водительских прав на полтора года за езду в пьяном виде.

ДТП в Нижнем Тагиле, в котором пьяный 16-летний врезался в машину скорой помощи(2022)|Фото: В. Н. Горелых

"В апреле 2021 года он, передвигаясь на все той же роковой машине в районе поселка Старатель Нижнего Тагила, не выполнил законного требования сотрудников ГИБДД об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе преследования он был задержан, однако успел совершить дорожную аварию, совершив наезд на служебный автомобиль полиции. К счастью, тогда в ДТП чудом никто не погиб. Вывод в этой истории напрашивается сам собой: если постоянно злостно нарушать установленные правила управления машиной, а она, как известно, является средством повышенного риска, игнорируя личную безопасность и безопасность других участников дорожного движения, рано или поздно беда постучится в твой дом", - резюмировал Валерий Горелых.

Разбирательство по факту автокатастрофы продолжается. Напомним, что после случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Теги: подросток, родители, ДТП, полиция, Нижний Тагил



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