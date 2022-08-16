16 Августа 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области главу одного из подразделений УМВД арестовали по делу о взятке

Ленинский районный суд Тюмени арестовал до 9 октября заместителя начальника ОБОП УУР УМВД России по Тюменской области Нурлана Кадырбаева, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый Кадырбаев выступал посредником в передаче взятки - не менее 20 000 000 рублей, в особо крупном размере, неустановленному должностному лицу ФНС России. Это незаконное вознаграждение полагалось за обеспечение принятия незаконного решения УФНС России по Тюменской области в интересах руководителя одного из коммерческих предприятий города Тюмени. Цель – снижение суммы налоговых доначислений до уровня влекущего прекращение уголовного преследования руководителя коммерческой фирмы

Следствие полагает, что причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждается совокупностью доказательств, собранных сотрудниками РУФСБ совместно с УМВД России по Тюменской области.

Теги: Нурлан Кадырбаев, взятка, посредничество



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