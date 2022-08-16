16 Августа 2022
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Надпись &quot;вход в университет без масок запрещен&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор сообщил, какие регионы должны будут ввести масочный режим в общественных местах

В Роспоребнадзоре дали рекомендации вводить масочный режим в тех регионах страны, где недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения. Речь идет о ношении масок в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях, в том числе на предприятиях и в учебных заведениях.

В то же время на федеральный масочный режим ведомство не решается. Хотя в Роспотребнадзоре и признают, что рост заболеваемости продолжается, но ссылаются на разные темпы прироста, приводят в пример Архангельскую область, где заболеваемость снижается. Почти 50% новых случаев приходится на три региона – Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

"[Глава Роспотребнадзора] Анна Попова также поручила территориальным органам и организациям Роспотребнадзора активизировать разъяснительную работу с населением. При этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска – старше 65-ти лет и больными хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении ведомства.

Теги: роспотребнадзор, масочный режим, общественные места, регионы



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