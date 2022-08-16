16 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Курская АЭС (г. Курчатов, Курская обл.) (2022) | Фото: rosatom.ru

ФСБ: Диверсанты подорвали опоры ЛЭП, питающие Курскую АЭС

ФСБ России сообщило, что украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения региона и соседних субъектов.

"Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС", - заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Ведется розыск преступников и их возможных сообщников.

После диверсии приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики, подчеркнули в ФСБ.

Ранее Минобороны РФ назвало диверсией детонацию боеприпасов на военном складе в селе Майское (Джанкойский район Крыма). Никто серьезно не пострадал, добавили в военном ведомстве.

Теги: фсб, курская аэс, лэп



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