ФСБ: Диверсанты подорвали опоры ЛЭП, питающие Курскую АЭС

ФСБ России сообщило, что украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения региона и соседних субъектов.

"Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС", - заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Ведется розыск преступников и их возможных сообщников.

После диверсии приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики, подчеркнули в ФСБ.

Ранее Минобороны РФ назвало диверсией детонацию боеприпасов на военном складе в селе Майское (Джанкойский район Крыма). Никто серьезно не пострадал, добавили в военном ведомстве.