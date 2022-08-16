СКР возбудил уголовное дело по диверсии в крымском Джанкое

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по диверсии, которая сегодня произошла на военном складе под Джанкоем на севере Крыма. В СКР называют произошедшее "происшествием".

"По данным следствия, в результате противоправных действий, совершенных в Джанкойском районе Республики Крым, были повреждены военный склад, а также ряд гражданских объектов, в том числе линии электропередач, электростанция, железнодорожные пути, другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов", - сообщили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что причиной взрывов стала диверсия.

В результате взрывов ранены два человека, более 3 тыс. эвакуированы из близлежащих населенных пунктов, прервано ж/д сообщение.