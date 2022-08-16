Стелу "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге откроют в июне 2023 года

Стела "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге будет открыта в июне 2023 года. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как написал сегодня мэр в своем Telegram-канале, монумент торжественно откроют в присутствии делегаций городов, также носящих этот титул. Они прибудут на празднование 300-летия Екатеринбурга.

Как отметил Орлов, стела будет расположена на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой у киноконцертного театра "Космос". Глава добавил, что конкурс на ее возведение будет объявлен МКУ "Управление капитального строительства" уже совсем скоро.

Также Алексей Орлов показал эскизы будущей стелы.

Напомним, в конце прошлого года в Екатеринбург поступили памятные монеты, посвященные столице Урала из новой серии "Города трудовой доблести".