16 Августа 2022
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Проект стелы в ознаменование того, что Екатеринбург удостоен почётного звания &quot;Город трудовой доблести&quot; (2022) | Фото: telegram-канал &quot;Глава Екатеринбурга Алексей Орлов&quot; / t.me/glavaekbofficial

Стелу "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге откроют в июне 2023 года

Стела "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге будет открыта в июне 2023 года. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как написал сегодня мэр в своем Telegram-канале, монумент торжественно откроют в присутствии делегаций городов, также носящих этот титул. Они прибудут на празднование 300-летия Екатеринбурга.

Как отметил Орлов, стела будет расположена на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой у киноконцертного театра "Космос". Глава добавил, что конкурс на ее возведение будет объявлен МКУ "Управление капитального строительства" уже совсем скоро.

Также Алексей Орлов показал эскизы будущей стелы.

Проект стелы в ознаменование того, что Екатеринбург удостоен почётного звания "Город трудовой доблести"(2022)|Фото: telegram-канал "Глава Екатеринбурга Алексей Орлов" / t.me/glavaekbofficial

Проект стелы в ознаменование того, что Екатеринбург удостоен почётного звания "Город трудовой доблести"(2022)|Фото: telegram-канал "Глава Екатеринбурга Алексей Орлов" / t.me/glavaekbofficial

Напомним, в конце прошлого года в Екатеринбург поступили памятные монеты, посвященные столице Урала из новой серии "Города трудовой доблести".

Теги: стела, открытие, Екатеринбург



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